Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками", Илона Гвоздева, похвасталась фигурой на отдыхе

Илона Гвоздева стала мамой во второй раз осенью 2020 года. Красотка быстро пришла в форму и может похвастаться идеальной фигурой в купальнике. Что она и делает, отдыхая сейчас с семьей в турецком Кемере, сообщает Politeka.net.

Но в этот раз хореограф не только блеснула изгибами фигуры в купальнике, но и рассказала о своем характере. Илона уверяет, что точно соответствует описанию знака Лев, к которому принадлежит.

«Женщина Лев – царица всея Вселенной. Она звезда, ожившее искусство, бриллиант, которым простые смертные могут любоваться, но только не трогать. Все это самолюбие каким-то невероятным способом помещается в 60 килограмм, и портят жизнь все остальным женщинам. Несмотря на ярую любовь к независимости, Львица отличная жена, мама и хозяйка… Благодаря своим уму, обаянию и особенностям поведения, карьерная лестница для Львицы чудесным образом превращается в лифт», написала хореограф.

Напомним, недавно Гвоздева намекнула, что скоро ее можно будет увидеть в новом шоу.

Напомним, располневшая победительница "Танців з зірками" без комплексов показала тело в "невидимом" боди: "В душе весна".

Как сообщала Politeka, измученную Гвоздеву из "Танців з зірками" с сыном на руках отругали за отсутствие лифчика: "Удивляюсь подобным "бабам"...".

Также Politeka писала, на семью победительницы "Танців з зірками" Гвоздевой обрушились болезни, пострадали дети: "Хочется все отдать...".