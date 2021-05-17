Танцовщица Илона Гвоздева удивила поклонников яркими кадрами со светского мероприятия

Как сообщает Politeka.net, известная украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. В этот раз звездная красотка показала в соцсети фотографии со светского мероприятия – премии Viva Awards 2021.

На новых снимках видно, что Илона пришла на вечеринку в оригинальном образе, и едва не затмила других звезд. Перед камерами она блистала в длинном платье до пят на тонких бретельках, которое полностью декорировано золотистыми пайетками. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий естественный макияж. Как видно, хореограф с радостью фотографировалась с другими звездами мероприятия.

В подписи к фотографиям Гвоздева написала: "Именно так прошла вчера Viva Awards 2021 – в красоте, шикарных нарядах, лучезарных улыбках, в кругу знакомых успешных людей и мега-звёзд украинского шоу-бизнеса, даже солнце вчера светило ярче обычного. За свой наряд я получила массу комплиментов и чувствовала себя словно рыбкой золотой, спасибо всем за комплименты и конечно же за это шикарное платье". Фанаты звезды не остались равнодушны и принялись осыпать комплиментами танцовщицу.

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