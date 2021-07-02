Хореограф Илона Гвоздева поделилась в соцсети результатами яркой фотосессии на лавандовом поле

Как сообщает Politeka.net, известная украинская танцовщица и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка порадовала фанатов яркими кадрами из новой фотосессии на лавандовом поле.

На новых фото Илона запечатлена в роскошном образе – на ней длинное белоснежное платье, которое очень напоминает свадебное. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру звезды и оголил изящную спину. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к фото Гвоздева написала: "«Сбежавшая невеста». Это один из моих любимых фильмов с Джулией Робертс и Ричард Гиром в главных ролях. Именно эти фото почему-то навеяли мне воспоминания о нем! В очередной раз убеждаюсь в том, что наши мысли материальны и очень реальны. Всегда хотела надеть красивое белое платье с длинным шлейфом и бежать на встречу солнцу и вдруг моя @liz.parkhomchuk предлагает мне сделать фотосессию именно в этом образе".

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" растопила сердца украинцев нежным фото с подросшими детьми: "Наконец-то дождалась…".

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