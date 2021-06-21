Танцовщица Илона Гвоздева показала милые фото подросшими детьми, которых собралась отправить на каникулы к бабушке

Как сообщает Politeka.net, известная украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. В этот раз звездная красотка показала в соцсети трогательный кадр с подросшими детьми – дочкой и сыном, которых собралась отправить на каникулы к бабушке.

На новом снимке счастливая мамочка Илона запечатлена с детьми в домашней обстановке на кухне. Перед камерой звезда появилась в кокетливом темном платье в белый горошек, ее волосы аккуратно уложены, а на лице нет макияжа, только милая улыбка. На руках она держит маленького сына, а рядом умостилась и прижалась к маме дочка.

В подписи к фотографии Гвоздева рассказала о своем детстве, которое проводила у бабушки в деревне. Теперь же танцовщица собралась отправить детей на летние каникулы к бабушке. "Когда появились мои малыши, я очень ждала и наконец-то дождалась этого счастливого момента, чтобы отправить их к бабуле, и они смогли насладиться таким же детством. Это время, безусловно, самое прекрасное для деток", - написала Илона.

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