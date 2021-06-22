Танцовщица Илона Гвоздева показала милое фото и поделилась своими впечатлениями после посещения премии "Blogger Awards"

Как сообщает Politeka.net, известная украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. В этот раз звездная красотка показала в соцсети милое фото на котором появилась в стильном образе, а в подписи к нему рассказала о премии "Blogger Awards", на которую была приглашена.

На новом снимке Илона запечатлена в красивой локации загородного комплекса, где проходила вечеринка, она присела на розовый трон и изящно позирует фотографу. Для мероприятия танцовщица выбрала по дресс-коду элегантный светлый костюм, который дополнила черными босоножками и небольшой темной сумочкой.

В подписи к фотографии Гвоздева рассказала, что ей не все понравилось на этой вечеринке, особенно насторожили некоторые организационные моменты.

"Премия “Blogger Awards” интересно, неожиданно и слишком спорно! Впервые я была приглашена на подобное мероприятие, а также была в списке одной из номинаций! Сейчас я не буду обсуждать список номинантов и победителей, так как не мне об этом судить, ведь все было честно и прозрачно, как говорят, но организация оставляет желать лучшего! Место проведения – загородный клуб «Адмирал» г. Ирпень (шикарный комплекс, отличная территория, но грязный бассейн, очень долгое обслуживание, куча мусора и ни одной урны в месте проведения вечеринки, сложилось такое впечатление будто нас там не особо и ждали).

Шведский стол - спасибо конечно спонсорам мероприятия за еду, а именно суши, бургеры, fresh-salad и торт, но видимо наш народ не умеет ждать либо был слишком голоден, потому как бедные ребята даже не успевали выкладывать еду на линию стола, все сметалось за секунду, было много бесплатного алкоголя, но при этом не было бесплатной воды и лимонада, чай/кофе, хотя нет, был - продавали за углом за 50 грн", - написала звезда и продолжила рассказывать о том, что ей понравилось и не понравилось на этом мероприятии.

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