Танцовщица Илона Гвоздева показала милые фото с мужем и детьми, приурочив их ко Дню отца

Как сообщает Politeka.net, известная украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. В этот раз звездная красотка показала в соцсети трогательные кадры со своим мужем и детьми, а в подписи к публикации поздравила любимого с Днем отца.

На снимках можно увидеть и саму Илону с семьей, но больше всего кадров, где ее муж Иван Хомячук с детьми. Видно, что мужчина участвует в жизни детей и весело проводит с ними время. Эти фото растрогали всех фанатов Илоны, но еще больше трепетное поздравление, которое она оставила мужу в соцсети.

В подпсии к фотографиям Гвоздева написала благодарность красавчику-мужу, выдав некоторые подробности их совместной жизни. Так, среди прочего хореограф призналась, что ее муж мечтает о моменте, когда она оставит танцы и станет домохозяйкой. "Сегодня день Отца… В слове 4 Буквы, но как много они значат в нашей жизни! Ты лучший муж и самый лучший отец. Любим и ценим тебя. Твоя семья. Не забудьте девочки поздравить своих пап и мужей", - написала Илона и добавила кучу благодарностей мужу.

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