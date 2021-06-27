Хореограф Илона Гвоздева, звезда "Танців з зірками", показала себя в новом горячем танце
Как пишет Politeka.net, Илона является популярной украинской танцовщицей. Красотка активно ведет социальные сети, где делится с фанатами интересным контентом. В этот раз Гвоздева решила показать, какие зажигающие танцы устроила на детской площадке.
На кадрах Илона была в коротких шортиках и топе. Красотка начала танцевать, впечатляя эффектными движениями.
"Недетские танцы на детской площадке.
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Пока доченька варила кашу, Мама развлекала народ. Кстати заходите в мой Тик Ток, там весело и не только про танцы", - написала Илона.
Фанаты посмотрелеи ролик более 9 тысяч раз и написали комментарии:
"Нам очень понравилось", "Завораживает", "Красотка", "Супер. Класнно. Ок", "Жара?", "Невероятно красивая девочка".
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