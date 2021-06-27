Хореограф Илона Гвоздева, звезда "Танців з зірками", показала себя в новом горячем танце

Как пишет Politeka.net, Илона является популярной украинской танцовщицей. Красотка активно ведет социальные сети, где делится с фанатами интересным контентом. В этот раз Гвоздева решила показать, какие зажигающие танцы устроила на детской площадке.

На кадрах Илона была в коротких шортиках и топе. Красотка начала танцевать, впечатляя эффектными движениями.

"Недетские танцы на детской площадке.

Пока доченька варила кашу, Мама развлекала народ. Кстати заходите в мой Тик Ток, там весело и не только про танцы", - написала Илона.

Фанаты посмотрелеи ролик более 9 тысяч раз и написали комментарии:

"Нам очень понравилось", "Завораживает", "Красотка", "Супер. Класнно. Ок", "Жара?", "Невероятно красивая девочка".

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" разнесла публику украинской премии для блогеров

А еще Politeka писала, что Гвоздева из "Танців з зірками" растопила сердца украинцев нежным фото с подросшими детьми

Также Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" показала редкие кадры с красавчиком-мужем, украинцы в восторге



