Победительница шоу "Танці з зірками Илона Гвоздева показала забавное видео своих танцев с девушками

Как сообщает Politeka.net, известная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сеть зажигательное видео своего танца с горячими девушками прямо на баскетбольной площадке.

На кадрах Илона в ярком летнем наряде энергично танцует с двумя девушками под ритмичную музыку. Все трое повторяют одинаковые движения, создавая необычный синхронный танец, и при этом они выглядят абсолютно счастливыми.

В подписи к фото Гвоздева написала: "Наш танцевальный лагерь подошёл к концу, но как сказала моя Юля, контента хватит до конца лета. Спасибо моей замечательной команде и детям @gvozdeva.dance.complex за любовь, отдачу, позитив, не знаю как контента, но эмоций положительных точно хватит! И этот танец мы посвящаем всем вам от всей души. Танцуйте под любимые треки этого лета и заряжайте всех любовью, позитивом и крутой энергетикой".

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