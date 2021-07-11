Победительница шоу "Танці з зірками Илона Гвоздева показала забавное видео своих танцев с девушками
Как сообщает Politeka.net, известная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сеть зажигательное видео своего танца с горячими девушками прямо на баскетбольной площадке.
На кадрах Илона в ярком летнем наряде энергично танцует с двумя девушками под ритмичную музыку. Все трое повторяют одинаковые движения, создавая необычный синхронный танец, и при этом они выглядят абсолютно счастливыми.
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В подписи к фото Гвоздева написала: "Наш танцевальный лагерь подошёл к концу, но как сказала моя Юля, контента хватит до конца лета. Спасибо моей замечательной команде и детям @gvozdeva.dance.complex за любовь, отдачу, позитив, не знаю как контента, но эмоций положительных точно хватит! И этот танец мы посвящаем всем вам от всей души. Танцуйте под любимые треки этого лета и заряжайте всех любовью, позитивом и крутой энергетикой".
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