Хореограф Илона Гвоздева, звезда "Танців з зірками", показала свою семью
Как пишет Politeka.net, личными кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм.
Илона Гвоздева уже много лет замужем за Иваном Хомячуком. У пары двое детей - дочь Валерия, которую в семье зовут Рия, и сын Доминик. Младшенький появился на свет осенью прошлого года. В "Танцях з зірками" Илона участвовала уже на последних месяцах беременности.
Милые кадры со своими самыми родными хореограф показал по случаю Дня семьи.
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«С днём семьи! Берегите себя, его, их и живите так, чтоб ваши детки вами гордились, внуки обожали, родители уважали...» - написал она.
Такое слова тронули фолловеров Гвоздевой.
«Очень красивые слова! Здоровья Вашей семье! Всем добра», «Счастья вам», - пишут поклонники артистки.
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