Известная танцовщица Илона Гвоздева заявила, что больше не будет участвовать в проекте "Танці з зірками"

Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Илона Гвоздева четыре года участвовала в проекте.

«Каждый раз выходя на сцену я проживала маленькую жизнь своих героинь, каждый мой звездный партнёр был по- своему прекрасным и достойным победы, каждый танец я посвящала Вам, мои дорогие зрители. За это время я старалась отдавать всю себя своему любимому делу, раскрывать своих героев, тренировать и дарить Вам праздник», - отметила она.

Но больше Гвоздева не будет танцевать в проекте.

«Пришло время идти дальше, открывать теперь новую себя, выходить за рамки танцовщицы и искать себя… Я чувствую что могу быть больше, чем просто Танцовщицей, хочу большего, чем просто танцевать на сцене, пришло время открывать свои новые грани, а не только своих партнёров. Я понимаю, что незаменимых артистов не бывает, но есть неповторимые и я хочу быть в их числе», - рассказала танцовщица.

Отметим, многих зрителей шоу такой поворот огорчил. В то же время Илоне Гвоздевой желают удачи в ее новых начинаниях.

«Очень жаль... Желаю удачи», «Без вас танцы не танцы», «Илона, трудяжка! Самый искренний человечек в Танцах, заинтересованный в прогрессе партнёра, а не звёздных интригах. Ждём Ваших новых проектов», «И ради кого теперь смотреть шоу?» - пишут в Сети.

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