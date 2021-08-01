Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева засветилась на новом шоу
Известная танцовщица на днях удивила заявлением, что больше не будет принимать участие в съемках "Танців з зірками", передает Politeka.net. По словам Гвоздевой, впереди ее ждут новые свершения.
В частности, артистка снялась в другом шоу "Мастер Шеф". О чем она рассказала в своем Инстаграм, опубликовав фото с травести-дивой Монро и хореограф Амадором Лопесом.
"Спасибо всем, кто за нас переживал и поддерживал🙏 Это было очень весело, душевно и после нашего последнего испытания, я поняла, что командная работа всегда приводит к победе и никакие помехи не страшны", - рассказала в своем посте артистка, отметив, что ее команда "кошек" одержала победу над командой "собак" Джамалы.
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Артистка поблагодарила коллег и добавила: "Команда кошек оказалась только на первый взгляд мягкими и пушистыми, но в процессе работы разорвали команду собак 😹😼😻".
"Это было громко, весело и действительно дружно ❤️🔥", "Жалко собачек😢", "Это был невероятно веселый и интересный выпуск 😍🔥🔥 Я была уверена, что именно ваша команда победит))", "Илона, поздравляю с победой! Болела за вашу позитивную команду! Насмеялась от души 😁", - прокомментировали поклонники.
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