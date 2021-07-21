Известная танцовщица Илона Гвоздева с проекта "Танці з зірками" станцевала с малышом

Популярная танцовщица и участница проекта "Танці з зірками" Илона Гвоздева часто удивляет поклонников новым контентом. На этот раз она поделилась танцем. Об этом сообщает Politeka.net.

На видео Илона находится на кухне в спортивном розовом топе и таких же шортах. На руках она держит удивительного улыбающегося сына Доминика. Малыш появился на свет только осенью прошлого года. Девушка даже после беременности удивляет отличной спортивной фигурой.

"Илона ,как малыш похож на тебя", "Мама-красавица и умница, сын - прекрасная копия!", "Ребенок копия мамы", "Вы великолепны", "Какие вы классные", "Какие классные и позитивные, малыш вообще загляденье, очень красивый, Илона такая худенькая будто и не рожала, очень красивые", - пишут поклонники известной танцовщицы.

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