"Так весело я ещё не готовила"

Известная украинская танцовщица и победительница одного из сезонов шоу «Танці з зірками» Илона Гвоздева появилась на другой популярной украинской передаче

Как известно, ранее Гвоздева призналась, что не планирует возвращаться на «Танці». По словам хореографа, на данном этапе карьеры она видит себя на шоу только в качестве судьи, но не одной из участниц. Вместо этого Илона решила попробовать себя в других проектах.

Подходящий шанс для нее уже появился: звезда приняла участие в съемках популярного шоу «Мастер Шеф». Об этом Гвоздева рассказала в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

«Уже завтра смотрите на СТБ невероятно смешной и взрывной выпуск Мастер Шеф «Селебрити». Так весело я ещё никогда не готовила на кухне, а пока жду ваши ставки! Мы прошли. У нас было две команды «Кошки» против «Собак». Как думаете, чья команда выиграла и кто из нас поразил Эктора своим блюдом?», - написала звезда.

Она также поделилась фотографиями со съемочной площадки, где позировала одна и в окружении других звезд.

Поклонники Илоны тут же отреагировали на ее пост.

«Девочки выиграют! Я за вас!», «Ну из-за Кензова и смотреть не хочется... Уже он неприятен»,, «Думаю, победа за вами! Кошечки выиграют», «Думаю Эктор убил бы за распущенные волосы на кухне», - пишут люди.

Напомним, Илона Гвоздева больше никогда не выйдет на паркет "Танців з зірками".

Как сообщала Politeka, в "Мастер Шеф" поиздевались над Джамалой, Коляденко и другими звездами.

Также Politeka писала, что Гвоздева честно ответила, почему больше не выйдет на паркет "Танців з зірками" и что с ней будет.