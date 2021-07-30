Ресторатору Эктору Хименес-Браво досталось после нового выпуска МастерШеф. CELEBRITY

Так, в 9 выпуске шоу показывать свои кулинарные таланты будут владельцы собак: Джамала, Олег Кензов и Дима Коляденко, — и хозяева кошек: Илона Гвоздева, Монро и Амадор Лопес. При этом интересно, что судьи Эктор Хименес-Браво и Дмитрий Танкович ― заядлые собачники.

В Сети показали пока только анонс программы. Но даже нарезка фрагментов этого выпуска вызвала очень бурную реакцию Сети. Похоже, формат кулинарного шоу со звездами не очень понравился зрителям.

«Это издевательство над зрителями, где вы звезд увидели, рейтинг шоу ушел в минус», «Хуже шоу я не видел, СТБ обо**ались по полной, и деградирует Эктор», «Последний выпуск такое фуфло», «Издевательство над зрителями», - пишут в Сети возмущенные зрители.

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал украинцам, в кого влюбился: "Пришло время познакомить вас чуть ближе"

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво опозорился "неудачным" рецептом популярного блюда.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал о том, как пережил похищение: "Избили до полусмерти, вывезли за город и..."