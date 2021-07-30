Ресторатору Эктору Хименес-Браво досталось после нового выпуска МастерШеф. CELEBRITY
Так, в 9 выпуске шоу показывать свои кулинарные таланты будут владельцы собак: Джамала, Олег Кензов и Дима Коляденко, — и хозяева кошек: Илона Гвоздева, Монро и Амадор Лопес. При этом интересно, что судьи Эктор Хименес-Браво и Дмитрий Танкович ― заядлые собачники.
В Сети показали пока только анонс программы. Но даже нарезка фрагментов этого выпуска вызвала очень бурную реакцию Сети. Похоже, формат кулинарного шоу со звездами не очень понравился зрителям.
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«Это издевательство над зрителями, где вы звезд увидели, рейтинг шоу ушел в минус», «Хуже шоу я не видел, СТБ обо**ались по полной, и деградирует Эктор», «Последний выпуск такое фуфло», «Издевательство над зрителями», - пишут в Сети возмущенные зрители.
Напомним, Эктор Хименес-Браво показал украинцам, в кого влюбился: "Пришло время познакомить вас чуть ближе"
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