Известная хореограф Илона Гвоздева, которая ранее заявила, что больше не будет участвовать в проекте "Танці з зірками", восхитила зажигательным танцем
Как пишет Politeka.net, кадрами хореограф поделилась на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)
«Отличного настроения всем и продуктивного воскресенья», - написала она.
Илона показала, как танцует страстный танец с партнером.
Кадры восхитили поклонников Гвоздевой.
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«Волшебные», «Какая же вы красивая, Илона», «Какие классные🔥👏», «Чудесно», «Кайф», «Браво!», «Очень красиво», - пишут в комментариях.
Напомним, Гвоздева принимала участие в четырех сезонах "Танців з зірками", но теперь заявила, что больше не будет выходить на паркет в этом шоу. Она уверена, что уже переросла этот уровень.
Хореограф отметила, что для нее самое логичное дальнейшее участие в "Танцях з зірками" это только в качестве судьи.
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Также Politeka писала, что Гвоздева призналась, почему больше не выйдет на паркет "Танців з зірками" и что будет дальше.