Известная хореограф Илона Гвоздева, которая ранее заявила, что больше не будет участвовать в проекте "Танці з зірками", восхитила зажигательным танцем

Как пишет Politeka.net, кадрами хореограф поделилась на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

«Отличного настроения всем и продуктивного воскресенья», - написала она.

Илона показала, как танцует страстный танец с партнером.

Кадры восхитили поклонников Гвоздевой.

«Волшебные», «Какая же вы красивая, Илона», «Какие классные🔥👏», «Чудесно», «Кайф», «Браво!», «Очень красиво», - пишут в комментариях.

Напомним, Гвоздева принимала участие в четырех сезонах "Танців з зірками", но теперь заявила, что больше не будет выходить на паркет в этом шоу. Она уверена, что уже переросла этот уровень.

Хореограф отметила, что для нее самое логичное дальнейшее участие в "Танцях з зірками" это только в качестве судьи.

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