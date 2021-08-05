Відома танцівниця Ілона Гвоздьова, яка раніше заявила, що більше не братиме участь у проекті "Танці з зірками", похвалилася своїми досягненнями

5 серпня Ілоні Гвоздьовій виповнилося 33 роки. На своїй сторінці в Істаграм вона розповіла, якими своїми звершеннями за минулий рік пишається, а також показала чудові кадри в купальнику.

"Прийшов час підвести підсумки року, що минає. Хочу сказати спасибі собі за те, що змогла:

1. Дати життя своєму синові і стала його мамою

2. Змогла повернути своє тіло у форму

3. Навчилася розуміти хто друг, хто ворог

4. Стати мудрішими і терплячіше

5. Цінувати свою працю і не розпорошуватися на все і всіх

6. Втілити свою заповітну мрію в реальність і не одну

7. Полюбити всі свої вади і подивитися на себе по-новому

8. Говорити "Ні" і не шкодувати про це

9. Знайти в собі сили пережити пандемію і її наслідки

10. Написати цей пост і нічого не очікувати у відповідь", - написала хореограф.

Шанувальники в коментарях вітають Ілону Гвоздьову з Днем Народження. Зазначимо, серед вітальників є і переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський.

Нагадаємо, Гвоздьова брала участь у чотирьох сезонах "Танців з зірками", але тепер заявила, що більше не виходитиме на паркет у цьому шоу. Вона впевнена, що вже переросла цей рівень.

Хореограф зазначила, що для неї найлогічніша подальша участь в "Танцях з зірками" це тільки в якості судді.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова з "Танців з зірками" відчинила піджак і показала, як отримує насолоду.

Як повідомляла Politeka, Гвоздьова з "Танців з зірками" влаштувала змагання з Джамалою на "Майстер Шеф": "розірвали команду..."

Також Politeka писала, що Гвоздьова чесно відповіла, чому більше не вийде на паркет "Танців з зірками" і що з нею буде.