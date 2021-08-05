Відома танцівниця Ілона Гвоздьова, яка раніше заявила, що більше не братиме участь у проекті "Танці з зірками", похвалилася своїми досягненнями
5 серпня Ілоні Гвоздьовій виповнилося 33 роки. На своїй сторінці в Істаграм вона розповіла, якими своїми звершеннями за минулий рік пишається, а також показала чудові кадри в купальнику.
"Прийшов час підвести підсумки року, що минає. Хочу сказати спасибі собі за те, що змогла:
1. Дати життя своєму синові і стала його мамою
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2. Змогла повернути своє тіло у форму
3. Навчилася розуміти хто друг, хто ворог
4. Стати мудрішими і терплячіше
5. Цінувати свою працю і не розпорошуватися на все і всіх
6. Втілити свою заповітну мрію в реальність і не одну
7. Полюбити всі свої вади і подивитися на себе по-новому
8. Говорити "Ні" і не шкодувати про це
9. Знайти в собі сили пережити пандемію і її наслідки
10. Написати цей пост і нічого не очікувати у відповідь", - написала хореограф.
Шанувальники в коментарях вітають Ілону Гвоздьову з Днем Народження. Зазначимо, серед вітальників є і переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський.
Нагадаємо, Гвоздьова брала участь у чотирьох сезонах "Танців з зірками", але тепер заявила, що більше не виходитиме на паркет у цьому шоу. Вона впевнена, що вже переросла цей рівень.
Нагадаємо, Ілона Гвоздьова з "Танців з зірками" відчинила піджак і показала, як отримує насолоду.
Як повідомляла Politeka, Гвоздьова з "Танців з зірками" влаштувала змагання з Джамалою на "Майстер Шеф": "розірвали команду..."
Також Politeka писала, що Гвоздьова чесно відповіла, чому більше не вийде на паркет "Танців з зірками" і що з нею буде.