Победительница одного из сезонов популярного шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева рассказала о конфликте с телеведущим Владимиром Остапчуком
Как пишет Politeka.net, хореограф Илона Гвоздева была партнершей Остапчука на шоу "Танцы со звездами". Именно во время съемок проекта Остапчук объявил о своем разводе с первой женой Еленой Войченко.
Тогда роль разлучницы приписывали Гвоздевой, что повредило ее репутации. У Илоны с мужем начались ссоры на этом фоне.
По словам хореографа, она даже просила Владимира публично опровергнуть эти слухи, но тот отказался.
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Так, в своем Instagram Гвоздева анонсировала масштабное интервью в котором рассказала о скандале с Остапчуком и других подробностях личной жизни. Звезда опубликовала отрывки, где звучат очень интересные реплики, поэтому можем предсказать, что интервью будет сенсационным.
"Я милого убеждала не бить морду Володе Остапчуку", - заинтриговала Гвоздева.
"Ілончик, красава 💪🔥🔥🔥👏🙌😍", "Илона, а есть ссылка на интервью?))) Очень интересно! а вы-большая молодец", " идеальные слова, а главное правдивые. "И не важно, что они там делают ....",- пишут в сети.
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Напомним, что Гвоздева из "Танцев со звездами" в свадебном платье довела Астафьеву до слез: "Ілоночка...".
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