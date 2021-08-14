Переможниця одного з сезонів популярного шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова святкує 7 річницю весілля
Як пише Politeka.net, зі своїм чоловіком відома 33-річна хореографиня Ілона Гвоздьова прожила в шлюбі щасливих сім років. Пара виховує доньку Валерію та маленького сина Домініка, який народився в жовтні минулого року.
У своєму Instagram Гвоздьова вирішила ніжно привітати чоловіка з річницею та опублікувала фото, де вона з Іваном красуються у весільних нарядах. Гвоздьова була у надзвичайно красивому кремово-білому весільному платті, а її чоловік одягнув красивий костюм темно-синього кольору.
"Одного разу зустріч в метро стала фатальною і доленосною, з тих пір пройшло 13 років, з них 7 років офіційно в шлюбі😜 @khomiachukivan рідний мій люблю тебе просто так і назавжди, твоя дружина, коханка, подруга💋", - зворушливо написала Гвоздьова.
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На публікацію відгукнулася популярна українська співачка Даша Астаф’єва, яка написала, що від зворушливих слів Ілони навіть пустила сльозу.
Шанувальники хореографині написали багато коментарів та привітали зі святом.
"Вітаю вашу прекрасну сім'ю 🎉🎉🎉 Багато любові на довгі роки ❤️❤️🙌", "Ілона, прийміть мої вітання 🌸 міцної і нерозлучної любові вам🙏", "Ваууу! Ваш образ 🔥🔥🔥, уявляю, яке весілля було ❤️❤️❤️ Вітаю !!!!! 👏👏👏👏", "Ілоночка, вітаю з річницею !!!!!!!! Тільки за все самого найкращого !!!!!!!!!!", - пишуть у мережі.
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