Переможниця одного з сезонів популярного шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова святкує 7 річницю весілля

Як пише Politeka.net, зі своїм чоловіком відома 33-річна хореографиня Ілона Гвоздьова прожила в шлюбі щасливих сім років. Пара виховує доньку Валерію та маленького сина Домініка, який народився в жовтні минулого року.

У своєму Instagram Гвоздьова вирішила ніжно привітати чоловіка з річницею та опублікувала фото, де вона з Іваном красуються у весільних нарядах. Гвоздьова була у надзвичайно красивому кремово-білому весільному платті, а її чоловік одягнув красивий костюм темно-синього кольору.

"Одного разу зустріч в метро стала фатальною і доленосною, з тих пір пройшло 13 років, з них 7 років офіційно в шлюбі😜 @khomiachukivan рідний мій люблю тебе просто так і назавжди, твоя дружина, коханка, подруга💋", - зворушливо написала Гвоздьова.

На публікацію відгукнулася популярна українська співачка Даша Астаф’єва, яка написала, що від зворушливих слів Ілони навіть пустила сльозу.

Шанувальники хореографині написали багато коментарів та привітали зі святом.

"Вітаю вашу прекрасну сім'ю 🎉🎉🎉 Багато любові на довгі роки ❤️❤️🙌", "Ілона, прийміть мої вітання 🌸 міцної і нерозлучної любові вам🙏", "Ваууу! Ваш образ 🔥🔥🔥, уявляю, яке весілля було ❤️❤️❤️ Вітаю !!!!! 👏👏👏👏", "Ілоночка, вітаю з річницею !!!!!!!! Тільки за все самого найкращого !!!!!!!!!!", - пишуть у мережі.

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