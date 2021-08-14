Победительница одного из сезонов популярного шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева празднует 7 годовщину свадьбы

Как пишет Politeka.net, со своим мужем известная 33-летняя хореограф Илона Гвоздева прожила в браке счастливых семь лет. Пара воспитывает дочь Валерию и маленького сына Доминика, который родился в октябре прошлого года.

В своем Instagram Гвоздева решила нежно поздравить мужа с годовщиной и опубликовала фото, где она с Иваном красуются в свадебных нарядах. Гвоздева была в необычайно красивом кремово-белом свадебном платье, а ее муж надел красивый костюм темно-синего цвета.

"Однажды встреча в метро стала роковой и судьбоносной, с тех пор прошло 13 лет, из них 7 лет официально в браке😜 @khomiachukivan родной мой люблю тебя просто так и навсегда, твоя жена, любовница, подруга💋", - трогательно написала Гвоздева.

На публикацию откликнулась популярная украинская певица Даша Астафьева, которая написала, что от трогательных слов Илоны даже пустила слезу.

Поклонники хореографині написали много комментариев и поздравили с праздником.

"Приветствую Вашу прекрасную семью 🎉🎉🎉 много любви на долгие годы ❤️ ", "Илона, примите мои поздравления 🌸 крепкой и неразлучной любви вам 🙏 ", " Ваууу! Ваш образ 🔥🔥🔥 представляю, какая свадьба была ❤️❤️❤️ !!!!! "Илоночка, поздравляю с годовщиной !!!!!!!! Только за все самого лучшего !!!!!!!!!!",- пишут в сети.

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