Український хореограф та переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова засвітилася на новому шоу

Відома танцівниця днями здивувала заявою, що більше не братиме участь у зйомках "Танців з зірками", передає Politeka.net. За словами Гвоздьової, попереду її чекають нові звершення.

Зокрема, артистка знялася в іншому шоу"Майстер Шеф". Про що вона розповіла в своєму Instagram, опублікувавши фото з травесті-дівою Монро і хореограф Амадором Лопесом.

"Спасибі всім хто за нас переживав і підтримував🙏 це було дуже весело, душевно і після нашого останнього випробування, я зрозуміла, що командна робота завжди призводить до перемоги і ніякі перешкоди не страшні", - розповіла у своєму пості артистка, зазначивши, що її команда "кішок" здобула перемогу над командою "собак" Джамали.

Артистка подякувала колегам і додала: "Команда кішок виявилася тільки на перший погляд м'якими і пухнастими, але в процесі роботи розірвали команду собак😹 😼 😻".

"Це було круто, весело і дійсно дружно ❤️🔥", " Шкода собачок😢", " це був неймовірно веселий і цікавий випуск 😍 🔥 🔥 я була впевнена, що саме Ваша команда переможе))", "Ілона, Вітаю з перемогою! Вболівала за вашу позитивну команду! Насміялася від душі 😁", - прокоментували шанувальники.

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