Танцівниця Ілона Гвоздьова з "Танців з зірками" показала своє володіння тілом

Як пише Politeka.net, Іліна є популярною українською танцівницею. Гвоздьова активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами своєю творчістю.

Красуня на новому відео здалася в стильному піджак і штанях, а образ доповнила білим топом. Ілона пустилася в танок, відчинивши піджак. Дівчина ефектно рухалася тілом, отримуючи задоволення від танцю.

"Понеділок-нероба. Літо пролітає так швидко, що потрібно встигнути насолодитися всіма його фарбами. Які плани на цей місяць", - написала Ілона.

Фанати подивилися ролик більше 10 тисяч разів і написали коментарі:

"Танцювати також запально", " відпочивати, танцювати, кайфувати. Ну і менше працювати", " ви така красива. План тільки один, буду їсти і насолоджуватися кавунами", "створювати осінню колекцію".

Нагадаємо, Гвоздьова з "Танців з зірками" влаштувала змагання з Джамалою на " Майстер Шеф"

А ще Politeka писала, що Ілона Гвоздьова, яка кинула "Танці з зірками", з'явилася на Майстер Шеф

Також Politeka повідомляла, що Гвоздьова чесно відповіла, чому більше не вийде на паркет "Танців з зірками" і що з нею буде



