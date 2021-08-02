Танцівниця Ілона Гвоздьова з "Танців з зірками" показала своє володіння тілом
Як пише Politeka.net, Іліна є популярною українською танцівницею. Гвоздьова активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами своєю творчістю.
Красуня на новому відео здалася в стильному піджак і штанях, а образ доповнила білим топом. Ілона пустилася в танок, відчинивши піджак. Дівчина ефектно рухалася тілом, отримуючи задоволення від танцю.
"Понеділок-нероба. Літо пролітає так швидко, що потрібно встигнути насолодитися всіма його фарбами. Які плани на цей місяць", - написала Ілона.
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Фанати подивилися ролик більше 10 тисяч разів і написали коментарі:
"Танцювати також запально", " відпочивати, танцювати, кайфувати. Ну і менше працювати", " ви така красива. План тільки один, буду їсти і насолоджуватися кавунами", "створювати осінню колекцію".
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