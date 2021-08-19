Український хореограф Ілона Гвоздьова розповіла про хворобу дітей

Як пише Politeka.net, Ілона є популярним українським хореографом. Дівчина стала переможницею "Танців з зірками", а також активно веде сторінки в соціальних мережах, де нерідко ділиться особистим.

Гвоздьова записала серію сторісів, де вирішила поділиться проблемами.

"Дорогі мої, мені звичайно приємно, що ви бачите мене, безумовно, виключно позитивною людиною і це дійсно так. Я намагаюся якісь свої негативні моменти і сумні залишати за кадром. Тому мені дуже приємно, що я вас заряджаю, мотивую, є для вас прикладом і налаштовую вас на позитивний лад. Але іноді бувають, на жаль, такі дні, особливо коли хворіють діти, що навіть мого позитиву не вистачає, щоб налаштувати мене. Насправді знаєте, скільки не готуйся, ніколи бути готовою до того що хворіють твої діти. А у мене їх двоє, відповідно у мене подвійний стрес, я б так сказала. Тому що спочатку у мене весь попередній тиждень хворіла старша. Тепер пройшов інкубаційний період і у мене хворіє молодший і плюс ще зуби, і плюс ще погода, і все це разом. Знаєте я зрозуміла, що неприємності по одній не приходять. Вони просто напевно боягузливі за своєю природою, тому вони приходять все і відразу. І тут як би найголовніше питання, я сподіваюся, що нам все таки вдасться вилікувати дітей, щоб у нас останній тиждень літа з чоловіком склалася і ми звичайно ж змогли поїхати хоч відпочити і залишити діток на бабусь і няньок. Ой, дай Бог", - поділилася Ілона.

"Мені дуже приємно, що ви бачите мене виключно позитивною людиною, звичайно ж так і є. Намагаюся свій смуток і проблеми залишати за кадром, але коли хворіють діти, бути позитивною дуже складно. Пережити б сьогоднішню ніч. До хвороб своїх дітей скільки не готуйся, ніколи до кінця не будеш готовою. Головне питання тижня, чи зможемо з чоловіком вилікувати і залишити дітей, щоб полетіти на відпочинок. Господи, допоможи!!!",- написала під сторісами Гвоздьова.

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