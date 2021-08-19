Украинский хореограф Илона Гвоздева рассказала о болезни детей

Как пишет Politeka.net, Илона является популярным украинским хореографом. Девушка стала победительницей "Танців з зірками", а также активно ведет странички в социальных сетях, где нередко делится личным.

Гвоздева записала серию сторисов, где решила поделится проблемами.

"Дорогие мои, мне конечно приятно, что вы видите меня, безусловно, исключительно позитивным человеком и это действительно так. Я стараюсь какие-то свои негативные моменты и грустные оставлять за кадром. Поэтому мне очень приятно, что я вас заряжаю, мотивирую, являюсь для вас примером и настраиваю вас на позитивный лад. Но иногда бывают, к сожалению, такие дни, особенно когда болеют дети, что даже моего позитива не хватает, чтобы настроить меня. На самом деле знаете, сколько не готовься, никогда быть готовой к тому что болеют твои дети. А у меня их двое, соответственно у меня двойной стресс, я бы так сказала. Потому что сначала у меня всю предыдущую неделю болела старшая. Теперь прошел инкубационный период и у меня болеет младший и плюс еще зубы, и плюс еще погода, и все это вместе. Знаете я поняла, что неприятности по одной не приходят. Они просто наверное трусливые по своей природе, поэтому они приходят все и сразу. И тут как бы самый главный вопрос, я надеюсь, что нам все таки удастся вылечить детей, чтобы у нас последняя неделя лета с супругом сложилась и мы конечно же смогли поехать хоть отдохнуть и оставить деток на бабушек и нянек. Ой, дай Бог", - поделилась Илона.

"Мне очень приятно, что вы видите меня исключительно позитивным человеком, конечно же так и есть. Стараюсь свою грусть и проблемы оставлять за кадром, но когда болеют дети, быть позитивной очень сложно. Пережить бы сегодняшнюю ночь. К болезням своих детей сколько не готовься, никогда до конца не будешь готовой. Главный вопрос недели, сможем ли с мужем вылечить и оставить детей, чтобы улететь на отдых. Господи, помоги!!!", - написала под сторисами Гвоздева.

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