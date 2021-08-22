Катя Осадчая презентовала концерт ко Дню Независимости, где выступят популярные украинские артисты

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая известна как популярная телеведущая. Она в браке с украинским ведущим Юрием Горбуновым. Как сообщалось ранее, девушка недавно родила сына, и теперь у неё трое детей. Стоит отметить, что ведущая долгие годы ведет программу "Світське життя". Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз на странице "Світське життя" в Инстаграм появилась новая серия фото. На ней представили звезд, которые будут выступать на концерте ко Дню Независимости Украины, подготовленным каналом "1+1".

На концерт были приглашены: Джамала и Татьяна Решетняк, Тина Кароль и KAZKA, Оля Полякова и Олег Скрипка, Надя Дорофеева, Настя Каменских, Дзидзьо, группа "Go_A", Артём Пивоваров и Наталья Могилевская.

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