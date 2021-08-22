Катя Осадчая презентовала концерт ко Дню Независимости, где выступят популярные украинские артисты
Как передает Politeka.net, Катя Осадчая известна как популярная телеведущая. Она в браке с украинским ведущим Юрием Горбуновым. Как сообщалось ранее, девушка недавно родила сына, и теперь у неё трое детей. Стоит отметить, что ведущая долгие годы ведет программу "Світське життя". Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз на странице "Світське життя" в Инстаграм появилась новая серия фото. На ней представили звезд, которые будут выступать на концерте ко Дню Независимости Украины, подготовленным каналом "1+1".
На концерт были приглашены: Джамала и Татьяна Решетняк, Тина Кароль и KAZKA, Оля Полякова и Олег Скрипка, Надя Дорофеева, Настя Каменских, Дзидзьо, группа "Go_A", Артём Пивоваров и Наталья Могилевская.
Личное фото Пугачевой и Галкина с детьми, сделанное в замке, слили в Сеть: «Это супер»
Ушел из жизни украинец-гигант, который носил на руках Злату Огневич: ему было лишь 38 лет
Украину накроет дождями, температура начнет падать: где ожидать похолодания и ливней
Дочь Кошевого из "Квартал 95" произвела фурор на красной дорожке: "Почему Варя в 13 выглядит на 20?"
В Раде проговорились о новом локдауне, названы сроки: "Эта зараза не уйдет"
Ранее сообщалось, беременная Осадчая в одном полотенце показала, как томится на улице в жару: "Первым делом охладилась"
Также, беременная Осадчая посветила животом в слишком коротком платье: "Такая нежная и женственная"
Politeka рассказывала, малолетний сын Осадчей гоняет под стенами роскошного особняка родителей на собственном авто: "Дома тоже курорт"