В сети показали Тину Кароль в нежных объятиях молдавского артиста Дана Балана

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-станиц в Instagram, посвященных украинской поп-диве Тине Кароль, опубликовали удивительные кадры, на которых звезда запечатлена в нежных объятиях молдавского артиста Дана Балана. Как известно, украинской певице и молдавскому мачо долго время приписывают романтически отношения, многие фанаты уверенны, что они вместе.

Отметим, что два эти снимки – цветной и черно-белый, очевидно отредактированы в фотошопе. Причем на оригиналах вместо "дорисованного" Балана, был певец Никита Ломакин из команды Тины на "Голосе країни". На них певица с букетом в руках нежно прижимается к мужчине, при этом очаровано улыбаясь. В подписи к фото написали: "Милашки".

Также стоит отметить, на этих снимках Кароль позирует в стильном наряде от украинского бренда, который стоит около 15 тысяч гривен. Наряд с поясом создан из плиссированной нежно-голубой ткани, он подчеркивает фигуру и очень к лицу артистке.

Напомним, Кароль прильнула к экс-бойфренду Мишель Андраде Ломакину у всех на виду, кадры: "Горько!".

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