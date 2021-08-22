Певица Тина Кароль обрадовала своих слушателей долгожданным событием, презентовав необычный альбом

Релиз ее альбома "Молодая кровь" состоялся 20 августа, и стал подарком украинцам к 30-летию Независимости. 36-летняя звезда спела дуэтом с молодыми и перспективными исполнителями.

"У меня было несколько украинских песен, и я подумала: почему я буду снова петь одна? Нужно лучше «пидпушить» кого-то из молодых и талантливых, показать их многомиллионной аудитории. Я услышала, что в этих песнях звучат именно эти голоса", - рассказывала она об идее создания альбома "Молодая кровь".

Так, Кароль исполнила песни с семью артистами: WELLBOY, L A T E X F A U N A, Юра Самовилов, Ivan NAVI, ALINA PASH, KAZKA и NIKITA LOMAKIN.

Менее чем за сутки ее альбом достиг небывалого успеха на пост-советском пространстве.

"Суперхитовый альбом "Молода Кров" возглавил Apple Music Украина! Поздравляем Тиночку и всех всех всех!", - говорится на ее фан-страничке в Инстаграм, передает Politeka.net.

Пользователи бурно обсуждают триумф:

"Альбом такого качества просто не мог пройти мимо. Поздравляем👏🔥"

"Кто умеет взрывать музыкальные платформы меньше чем за сутки? Конечно @_fantina во главе с девочкой которая мечтает смело и идет вперед несмотря ни на что @tina_karol ✌️"

"Молодец! Тина смогла объединить, казалось не обьединяемое😍👏🔥"

"фанТина мощь ❤️ ради Тиночка сделаем все ❤️ поздравляю нас и вас ❤️"

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