В сети появились архивные фото 14-летней популярной певицы Тины Кароль

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц популярной певицы Тины Кароль опубликовали архивные фото 22-летней давности и рассказали с чего началась певческая карьера Тины Кароль. Заметим, что на снимке певицу легко узнать, она почти не изменилась с тех пор.

Как известно, когда Тине Кароль было 14 лет, она принимала участие в фестивале "Черноморские игры", где заняла третье место, что очень расстроило певицу. По словам самой Кароль, решающую роль в ее карьере сыграла мама, которая нашла нужные слова в момент разочарования дочери в музыке.

"В тот момент, когда я рыдала за кулисами, мама строго мне сказала:"нечего плакать, определяйся: либо ты серьезно дальше занимаешься музыкой, либо все бросаешь". Я все взвесила - и на следующий год отправилась поступать в Киевское музучилище ...",- рассказала Тина Кароль.

"Такая маленькая милашка, умничка", "наша гордость", " Лучшая! ", "лучшая", - пишут поклонники.

Заметим, что сейчас Тина Кароль очень успешная певица. Недавно она презентовала новый альбом "Молодая кровь", который записала вместе с семью перспективными, молодыми исполнителями и посвятила 30-й годовщины Независимости.

Ранее Politeka писала, что Кароль не сдержалась и сделала интригующее признание насчет свадьбы: "кое-кто приплыл".

Напомним, что экс-бойфренд Мишель Андраде Ломакин раскрыл, что теперь его связывает с Кароль: "Ура, наконец".

A еще Politeka сообщала, что Кароль вспомнили песни на Майдане рядом с Кондратюком, редкие кадры: "Так изменилась за это время".