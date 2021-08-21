В сети появились архивные фото 14-летней популярной певицы Тины Кароль
Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц популярной певицы Тины Кароль опубликовали архивные фото 22-летней давности и рассказали с чего началась певческая карьера Тины Кароль. Заметим, что на снимке певицу легко узнать, она почти не изменилась с тех пор.
Как известно, когда Тине Кароль было 14 лет, она принимала участие в фестивале "Черноморские игры", где заняла третье место, что очень расстроило певицу. По словам самой Кароль, решающую роль в ее карьере сыграла мама, которая нашла нужные слова в момент разочарования дочери в музыке.
"В тот момент, когда я рыдала за кулисами, мама строго мне сказала:"нечего плакать, определяйся: либо ты серьезно дальше занимаешься музыкой, либо все бросаешь". Я все взвесила - и на следующий год отправилась поступать в Киевское музучилище ...",- рассказала Тина Кароль.
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Заметим, что сейчас Тина Кароль очень успешная певица. Недавно она презентовала новый альбом "Молодая кровь", который записала вместе с семью перспективными, молодыми исполнителями и посвятила 30-й годовщины Независимости.
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