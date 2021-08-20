Тіна Кароль побувала на телепрограмі "Сніданок з 1+1", де обговорили вихід її нового альбому

Як пише Politeka.net, нещодавно Тіна Кароль випустила новий українськомовний альбом "Молода кров", який присвятила 30-річчю незалежності України. "Молода кров" – це спільний проєкт співачки та семи молодих перспективних виконавців.

Про цей альбом Тіна Кароль розповіла у студії "Сніданку з 1+1" ведучим програми Єгору Гордєєву та Нелі Шовкопляс.

Звичайно не обійшлося й без казусів. На запитання Єгора про гроші на альбом Тіна вирішила відповісти на випередження, що було дуже кумедно.

"Дуже просте запитання, яке у всіх на вустах, можливо, зараз: "Гроші звідки?", - запитав ведучий.

На це Тіна, не дочекавшись поки Єгор договорить, випалила: "Ні, я не вийшла заміж". Фрагмент відео з цим моментом виклали на одній із фан-сторінок Тіни Кароль.

"Поки всі цікавляться новим альбомом, у Тіни в голові зовсім інше 😛😂", - пишуть на сторінці.

У коментарях шанувальники співачки активно обговорюють цю ситуацію. Вони переконані, що Тіна насправді мріє про заміжжя, тому так часто про нього говорить.

"Кращий захист, як то кажуть, це напад 😭😭🤣", " що кого болить ... дехто приплив назавжди і залишилися тільки "ти і я" ... 👩❤️👩", " Ми всі зрозуміли, Тін 😂😂 Дочекайся питання хоч", - пишуть у мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що екс-бойфренд Мішель Андраде Ломакін розкрив, що тепер його пов'язує з Кароль: "Ура, нарешті"

Нагадаємо, що зірка "Голосу країни" Ломакін публічно вибачився перед Тіною Кароль: "Я зрадив тобі..."

A ще Politeka повідомлялa, що Балан поруч з Тіною Кароль осоромився на зйомках популярного шоу, момент потрапив на відео: "Мало не впав".