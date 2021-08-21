У мережі спливло несподіване фото Тіни Кароль з подругою, якому 20 років

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль має величезний фан-клуб в соцмережі Instagram, який пильно стежить за її життям і кар'єрою. Нещодавно на фан-сторінці, присвяченій зірці, опублікували фотоколаж з двома знімками - архівним і сучасним, різниця між якими близько 20 років.

На фотографіях Тіна позує зі своєю подругою. Що на першому, що на другому кадрах завзяті подружки весело регочуть, притискаючись один до одного. Деякі користувачі відзначили, що виглядає так, ніби на фотографіях абсолютно різні люди.

У підписі до публікації йдеться: "Повторили фото. Крізь роки". Шанувальники тут же почали обговорювати знімки: "Різниця між фото 20 років, я в шоці", "Оце так зустріч!", "Так, шляхи Господні несповідимі", "Красуні наші. Не губіться вже. Як же це здорово", "Рада з Вас", "Різні вже люди на фото, причому фізіологічно. Прогрес в медицині демонструє динаміку", "Раді за вас".

Нагадаємо, Зірка "Голосу країни" Ломакін публічно вибачився перед Тіною Кароль: "Я зрадив тобі...".

Як повідомляла Politeka, Відома українська група отримала Тіну Кароль в якості бек-вокалістки: "Хлопці, це успіх!"

Також Politeka писала, що Кароль пригадали пісні на Майдані поруч з Кондратюком, рідкісні кадри: "Так змінилася за цей час".