Популярна українська виконавиця Тіна Кароль не часто згадує про початок своєї кар'єри співачки

Популярна артистка зараз активно займається своєю творчістю, показує превью-кадри з нових кліпів і дивує змінами іміджу. Довгий час Кароль виступала в стриманих образах, але в цьому році відступила від звичного стилю.

Тому шанувальники вирішили згадати, як виглядала і поводилася Тіна на самому початку кар'єри під час зйомок відомого раніше шоу. Зараз вже мало хто пам'ятає, що співачка починала свою кар'єру з шоу "Караоке на Майдані". У 2005 році Тіна Кароль брала участь в одному з випусків з Ігорем Кондратюком і розповіла, що тільки вступила до столичного Національного авіаційного університету.

"Караоке на Майдані 2005 рік 😻 таке Малятко ️ ️ » - сказано в описі під кадром.

Користувачі поспішили відреагувати: "який був щасливий час!)) 2005 рік!; Сумую за тим часом.....люди простіше...добро. Господи нехай все буде як раніше🙏; так змінилася за цей час; ганьба Кондратюку? Не почув золотий голос України!!!; А чого російською то?; ❤️яка гарненька. чистий....; Її зараз би туди співати мільярд би зібрала 😂; мені Тіна раніше набагато більше подобалася. Вона була миліше і природніше. Зараз багато показухи і кривляння; дуже крута🥰 🥰 🥰 😘 😘».

Нагадавши, Молодий співак розповів про союз з Тіною Кароль:"це повинно було статися".

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