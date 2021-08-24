Украинская певица Тина Кароль выбрала весьма оригинальный образ для концерта ко Дню Независимости

Популярная певица напомнила о записи концерта ко Дню Независимости. Примерив весьма оригинальный наряд для новых фото, артистка написала о будущем выступлении, которая поразит поклонников.

В этот раз артистка решила надеть дизайнерские часы, цена которых стартует от 10 тысяч гривен, украшения с камнями Сваровски и элегантное «свадебное» платье из оригинальной коллекции костюмов, коктейльных и вечерних платьев этого года от известного ливанского бренда Georges Chakra.

Необычный фасон, белоснежная полупрозрачная отделка, разные элементы асимметрии и пышные дополнения из другой белоснежной ткани на бедрах преобразили певицу.

«С Днем Рождения, Украина! Смотрим концерты и празднуем вместе! Скоро концерт ко Дню Независимости. 30 лет. После главный концерт года ко Дню Независимости» - пишет Кароль.

Поклонники поддержали:

«очень красиво💙; С праздником нас, Украинцы! 💙💛; Как я скучала по таким фотосессии, будто вернулась в 2018-2019 💔; И снова наряд невесты 🥺 снова выделилась; Наша сильно красивая 💜; Разбиваешь мое сердце своей красотой; Тина, нереальная красотка !!! Богиня❤️; Невероятная красотка 😍; Нельзя быть такой красивой💕; Фарфоровая куколка😍».

Напомним, Кароль прильнула к экс-бойфренду Мишель Андраде Ломакину у всех на виду, кадры: "Горько!".

Как сообщала Politeka, Кароль честно рассказала о том, как непросто начиналась ее карьера певицы: "Когда я рыдала за кулисами...".

Также Politeka писала, что Кароль похвасталась триумфом, сделав украинцам подарок ко Дню Независимости: "Тина смогла...".