Певица Тина Кароль обескуражила неожиданным фото с Даном Баланом, с которым ей еще недавно приписывали роман
Так, 36-летняя артистка сделала репост у себя в "сториз" любопытного фотоколлажа с певцом Даном Баланом, опубликованного на одной из ее фан-страничек в Инстаграм, передает Politeka.net.
Поклонники Тины сделали "апгрейд" старого снимка, где она позирует за ручку с Даном, добавив им одинаковые детали в одежде. Речь об уникальном светодиодном наряде от Clara Daguin, который также существует в виртуальном формате. Именно в таком виде Кароль выступила на концерте по случаю Дня Независимости на НСК "Олимпийский".
Фанаты обоих артистов изумляются тому, что Тина сделала репост - ведь недавно раскрылась правда, что между ними с Даном не было никаких романтических отношений, а только симпатия и дружба.
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