Певица Тина Кароль обескуражила неожиданным фото с Даном Баланом, с которым ей еще недавно приписывали роман

Так, 36-летняя артистка сделала репост у себя в "сториз" любопытного фотоколлажа с певцом Даном Баланом, опубликованного на одной из ее фан-страничек в Инстаграм, передает Politeka.net.

Поклонники Тины сделали "апгрейд" старого снимка, где она позирует за ручку с Даном, добавив им одинаковые детали в одежде. Речь об уникальном светодиодном наряде от Clara Daguin, который также существует в виртуальном формате. Именно в таком виде Кароль выступила на концерте по случаю Дня Независимости на НСК "Олимпийский".

Фанаты обоих артистов изумляются тому, что Тина сделала репост - ведь недавно раскрылась правда, что между ними с Даном не было никаких романтических отношений, а только симпатия и дружба.

"Серьезно тина Кароль в свой сторис поставила 😳😳😱"

"Аахах, просто лучшее 🤟🏻"

"😂 Топ, будет популярным, ДТ работает 🔥🔥"

"Family look)))"

"Тина 😂😂😂❤️❤️❤️ #всевсёподдерживают"

"Две звезды"

Напомним, Кароль в объемном платье озадачила украинцев со сцены: "Беременная?"

Как сообщала Politeka, возмужавший Дан Балан показал, какие теперь игрушки любит, даже Тина оценит: "Ты как всегда…"

Также Politeka писала, что Кароль в костюме за 15 тысяч гривен запечатлели в крепких объятиях Дана Балана