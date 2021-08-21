В сети показали необычное увлечение молдавского мачо Дана Балана, фанаты в восторге

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский исполнитель Дан Балан, которому приписывают бурный роман с украинкой дивой Тиной Кароль, имеет огромный фан-клуб в Instagram, который пристально следит за его жизнью. Недавно в соцсети опубликовали очаровательное фото артиста и показали его новое увлечение.

На фотографии Дан запечатлен в интересной локации – это то ли рынок, то л выставка автомобилей. Перед камерой задумчивый и возмужавший певец позирует в серых брюках и черной футболке, он не смотрит в объектив, а на его лице серьезный вид.

В подписи к кадру написали: "Автомобиль – любимая игрушка взрослых мужчин". Пользователи тут же принялись комментировать новое фото Балан: "Машины это не Данчикова тема, сам говорил, а средство передвижения с водителем", "Но водить умеет", "Красавчик, будь счастлив", "Ты как всегда – супер!", "Красивый", "Мне тоже любимая игрушка. Данчик", "Ну почему мужчин, и женщин тоже", "Сам ездишь, или с шофером?", "Классный".

Напомним, Дан Балан спустя три месяца прервал молчание и объявился в новом амплуа: "Папочка вернулся".

Как сообщала Politeka, Балан рядом с Тиной Кароль оконфузился на съемках популярного шоу, момент попал на видео: "Чуть не упал".

Также Politeka писала, что Дан Балан оторвался под Сердючку в компании Горбунова и Кароль, появилось видео: "Странно, что Тина...".