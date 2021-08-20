Известный исполнитель Дан Балан показал удивительное фото в соцсети, прервав трехмесячное молчание

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский артист Дан Балан, которому долгое время приписывали бурный роман с украинской поп-дивой Тиной Кароль, наконец-то дал о себе знать в соцсети Instagram. Около трех месяцев музыкант не публиковал новых фотографий, а теперь объявился, выложив удивительное фото в новом амплуа.

На новой фотографии Дан запечатлен, видимо, на отдыхе – он плавает в море на специальном приспособлении, и выглядит абсолютно счастливым. В подписи к кадру певец-пловец загадочно написал: "Вернулся навсегда… мир и небо… ты и я".

Пользователи тут же принялись комментировать возвращение Балана и его новою фотографию: "Дан, мы слишком скучаем. Не пропадай так надолго", "Дракула переквалифицировался в дельфины", "Мужчина, не пропадайте так часто. Мы безумно скучаем", "Случаются все-таки чудеса в жизни", "Блудный отец вернулся, я не верю своим глазам", "Папочка вернулся", "О, добрый вечер Мистер Балан. Наконец-то вы к нам заглянули", "Невероятный", "Вау".

Напомним, Дан Балан оторвался под Сердючку в компании Горбунова и Кароль, появилось видео: "Странно, что Тина...".

Как сообщала Politeka, Дан Балан, Горбунов и Потап попали под горячую руку взрывной Тины Кароль: пинала и колотила.

Также Politeka писала, что Дан Балан смутил Тину Кароль, подсев слишком близко: "Начало их истории".