Певец и бывший тренер шоу "Голос країни" Дан Балан засветился в компании популярного исполнителя Димы Монатика

Артист из Молдовы завоевал большую популярность в Украине после того, как стал тренером на шоу "Голос країни", сообщает Politeka.net. А Дима Монатик завоевал любовь публики после участия в различных проектах и своими хитам.

Пользователи сети следят за творчеством обоих артистов, а в этот раз решили вспомнить один из архивных кадров, где Дан И Дима позируют вместе.

Певцы находились на сцене, обнимаясь, а также сидели рядом. К слову, оба были тренерами на шоу "Голос країни", возможно, именно там они сдружились.

"Обожаю их...😍 уверена, между ними до сих пор сохранились теплые дружеские отношения 😌

✔А вы бы хотели услышать дуэт Дана и Димы Монатика? Я думаю, это было бы круто!🔥

Делитесь в комментариях😉😘", - подписали авторы поста снимки, выражая надежду на дуэт.

Пост собрал более 200 лайков и много комментариев. Пользователи сети позитивно отреагировали слова автора.

"Любоффки😍❤️", "❤️❤️❤️❤️❤️ Дааааааа Я бы хотела послушать все, что связано с Даном Баланом ❤️❤️❤️", "Их энергия и харизма ,прям пробивает сквозь экран, ребята по одному вы 🔥🔥🔥,а вместе вы творческая 💣💣💣", - написали пользователи сети.

Напомним, появился интригующий снимок Дана Балана в необычной компании

А еще Politeka писала, Дан Балан обескуражил ночными развлечениями в компании двух молоденьких блондинок

Также Politeka сообщала, что Балана в новом имидже запечатлели рядом с элегантной Тиной