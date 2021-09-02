Известная певица Тина Кароль устроила фурор во время выступления на Олимпийском

Тина Кароль недавно выступила на Олимпийском, где постаралась показать все свое мастерство и танцевальное в том числе. Артистка постаралась продемонстрировать силу своего голоса с лучшей стороны и для красочности выбрала свои лучшие композиции.

При этом нежный наряд знаменитости с множеством украшений и блесток, которые полностью скрывают ее фигуру, только придали ей больше сияния. Из-за освещения, падающего прямо на серебряное платье, звезду буквально заслепило.

А кадры, когда артистка легла на импровизированную кровать посреди сцены и вовсе удивили сеть, ведь исполнительница не отрывалась от пения.

«Гордость наша! Любим сильно ❤️; Невероятно красивая❤️; Топ топ❤️🔥; Гордость😍❤️; Наша Гордость😍; 5 дубль оказался удачным😅; Как всегда, на уровне и просто отлично, класс 😍👏; Выступление шикарное и наконец-то можно увидеть как это должно было смотреться» - отвечают в сети.

Также по случаю Дня знаний Кароль опубликовала у себя Сториз, в которой показала достижение своего сына. На фото Вениамин позирует в строгой школьной форме с большим серебряным кубком перед собой. Улыбка на лице мальчика явно говорит о том, что он доволен собой.

Напомним, новый скандал гремит на «Співають всі», Тина Кароль решила не молчать: "Я могу вам помочь..."

Как сообщала Politeka, Дан Балан смутил Тину Кароль, подсев слишком близко: "Начало их истории"

Также Politeka писала, что экс-возлюбленный Тины Кароль больше не одинок и счастлив, как выглядит избранница: "Красивая пара"