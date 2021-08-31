Экс-возлюбленный Тины Кароль певец Кириллом Туриченко из группы "Иванушки International" рассекретил свою новую девушку

Казалось, что артист состоит в отношениях с Дарьей Тарасовой, которая далека от мира шоу-бизнеса, пишет «Стархит». Вместе они уже больше года.

Со свадьбой возлюбленные не торопятся.

«Это вопрос лучше задать Кириллу. Я была замужем, у меня была свадьба. У меня уже не то представление об этом событии. Я больше не та юная девочка. Сейчас намного спокойнее отношусь ко всему. У Кирилла, конечно, не было свадебного торжества. Уверена, он этого хочет. Я не настаиваю. Как пойдет, так и будет», - рассказала Дарья.

От первого брака у нее есть сын. Дарья отметила, что возлюбленный хорошо с ним ладит.

Отметим, когда пара рассекретила свои отношения и девушка стала публиковать в Сети снимки с Кириллом, на нее обрушилась волна критики.

В то же время многие поддержали Дарью.

"Вы очень красивая пара.Созданы друг для друга.Пусть ваша история любви будет безконечной", "Даша, Вы правы!! Это всё от зависти к Вашим отношениям. Долой хейтеров и Да здравствует любовь", -писали в Сети.

Напомним, ранее Кирилл Туриченко рассказал, что он впервые познакомился с Тиной Кароль на фестивале "Черноморские игры". На тот момент ему было 18 лет, а молодой певице всего 16. Их пути разошлись, но они встретились в Киеве во время Нацотбора на Евровидение. Там чувства вспыхнули с новой силой.

Напомним, снимок Кароль с тайным возлюбленным-певцом оказался в Сети.

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