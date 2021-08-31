Тина Кароль оказалась в центре нового конфликта на вокальном проекте «Співають всі»

Так, во втором выпуске участник Вася Демчук покорил судей своим исполнением песни Тины Кароль.

«Тот случай, когда вы спели круче Тины Кароль», - оценил исполнение один из членов жюри, телеведущий Слава Демин.

Соответствующий фрагмент показала на странице проекта в Инстаграм. Тина кароль не смогла пройти мимо.

«Это единственный ваш пиар!? все? идеи исчерпали 😍! я могу помочь...... вместо Кароль, например!» - написала она.

Отметим, ситуация вызвала неоднозначную реакцию.

«Не урыла, а закопала», «Непобедимая», «О, это по-нашему», «Да, так их всех», «Чтобы перепеть Тину надо учиться ещё и учиться. А вообще смешно сравнивать мужской и женский голос», - поддержали певицу ее поклонники.

Но не все согласились с такой позицией.

«А в чём пиар? Насколько мне не изменяет память вы сами неоднократно говорили участникам, что они исполнили песню лучше вас🤷‍♀ Где тогда вы честны и искренны с аудиторией? Как говорил Потап, вы манипулируете аудиторией только для своих целей, видимо, это факт», «Тина Григорьевна! Суеты на ночь глядя навести захотелось? Скучно, нужен "очередной скандал"?», «Это ж надо было устроить такой скандал из-за того, что в вокальном шоу упомянули имя певицы, обсуждая ее же, блин, песню», - писали в комментариях.

Напомним, ведущего "Голосу країни" Демина едва не довел до слез самый родной человек: "Заставил меня..."

Как сообщала Politeka, Кароль похвасталась своим хозяйством в загородном поместье.

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