Тина Кароль оказалась в центре нового конфликта на вокальном проекте «Співають всі»
Так, во втором выпуске участник Вася Демчук покорил судей своим исполнением песни Тины Кароль.
«Тот случай, когда вы спели круче Тины Кароль», - оценил исполнение один из членов жюри, телеведущий Слава Демин.
Соответствующий фрагмент показала на странице проекта в Инстаграм. Тина кароль не смогла пройти мимо.
«Это единственный ваш пиар!? все? идеи исчерпали 😍! я могу помочь...... вместо Кароль, например!» - написала она.
Дженнифер Лопес поймали в объятиях Киркорова, Полякова позавидовала: "Реально так выглядит?"
Звезда «Ворониных» и «Кухни» скончался прямо на сцене, подробности трагедии: «Не дожил до 60-летия…»
1 сентября в Украине резко похолодает: где школьникам придется взять зонт
Муж Сумской Борисюк расплылся в улыбке рядом с дочкой президента Украины: "В эти дни вспоминаем..."
Опухшая Каменских ужаснула видом из-за болезни, певицу не узнать: "Просто умираю"
Отметим, ситуация вызвала неоднозначную реакцию.
«Не урыла, а закопала», «Непобедимая», «О, это по-нашему», «Да, так их всех», «Чтобы перепеть Тину надо учиться ещё и учиться. А вообще смешно сравнивать мужской и женский голос», - поддержали певицу ее поклонники.
Но не все согласились с такой позицией.
«А в чём пиар? Насколько мне не изменяет память вы сами неоднократно говорили участникам, что они исполнили песню лучше вас🤷♀ Где тогда вы честны и искренны с аудиторией? Как говорил Потап, вы манипулируете аудиторией только для своих целей, видимо, это факт», «Тина Григорьевна! Суеты на ночь глядя навести захотелось? Скучно, нужен "очередной скандал"?», «Это ж надо было устроить такой скандал из-за того, что в вокальном шоу упомянули имя певицы, обсуждая ее же, блин, песню», - писали в комментариях.
Напомним, ведущего "Голосу країни" Демина едва не довел до слез самый родной человек: "Заставил меня..."
Как сообщала Politeka, Кароль похвасталась своим хозяйством в загородном поместье.
Также Politeka писала, что главная судья «Співають всі» Могилевская засветила то, чего не покажут по ТВ: «Полякова, как...»