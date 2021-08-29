Украинская певица Тина Кароль рассказала, какие вкусности ее ждут в личном саду и на огороде в загородном особняке

Популярная исполнительница и ее сын Вениамин живут в большом поместье под Киевом, в селе Зазимье. Причем дом звезда получила от почившего мужа Евгения Огира, однако достраивать и устраивать двор Тине пришлось уже после смерти супруга.

За все время певица показывала свой дом лишь раз, когда устроила специальную экскурсию. Обычно Кароль не делится домашними кадрами в соцсетях. Зато с удовольствием показывает свой сад.

Стоит отметить, что за домом звезда смотрит сама, а также любит возиться в огороде и саду. Причем артистка сама садит все и сама потом готовит еду. Об этом она не раз говорила. В новых Стори Тина показала домашние яблоки, перчики и кабачки, похваставшись своим урожаем в этом году.

Отметим, что во дворе звезда разместила 3-этажный коттедж, лаунж-зону, спортзал. Но особая гордость певицы - сад, огород и розарий с 50 розовых кустов. Внутри дома имеется камин с лепниной, летняя кухня с панорамными окнами, зимний сад, несколько спален, а также целый тренажерный зал.

Ранее народная артистка Украины Тина Кароль выступила вместе с итальянским исполнителем Андреа Бочелли в рамках концерта "Голос моей души", что проходил в Киеве. Красотка для выступления надела эффектное желтое платье, очаровав видом. На одной из фан-страничек Тины в социальной сети Инстаграм появились фото и видео, где девушка плачет за кулисами.

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