Популярная украинская певица Оля Полякова прокомментировала выступление Тины Кароль, с которой у нее был конфликт

Как пишет Politeka.net, известная суперблондинка, которая заработала себе репутацию прямолинейной личности, которая позволяет себе говорить все, что думает, в феврале этого года попала в громкий скандал с Тиной Кароль. Напомним, что в одном из эфиров шоу "Маска" Полякова назвала Кароль "известной плакальщицей на похоронах", что Тина восприняла как личную обиду (у певицы от рака умер муж).

Позже Полякова публично извинилась перед Кароль и сказала, что имела в виду лишь печальный репертуар Тины. Чуть больше чем через неделю Кароль выпустила необычный для себя хит "Скандал". Конфликт между двумя девами шоубиза еще долго не утихал, однако сейчас, кажется, певицы пошли на примирение.

В своем Instagram Оля Полякова рассказала, что вместе со старшей дочерью Машей побывала на концерте Андреа Бочелли, который состоялся 24 августа. На концерте вместе с известным итальянским оперным певцом выступили известные украинские певицы, в том числе и Тина Кароль.

Полякова опубликовала stories, где показала Тину, которая поет вместе с Бочелли, и написала, что Кароль "Богиня".

Ранее Politeka писала, что Кароль разозлила украинцев, выйдя на сцену с песней Кузьмы Скрябина: "Кто дал ей разрешение?".

Напомним, что Полякова зажгла на концерте перед Днем Независимости в экстравагантном наряде: "Я королева ночи".

A еще Politeka сообщала, что как фигура 37-летней Поляковой выглядит на самом деле, известный продюсер выложил кадры с яхты: "все, хватит!".