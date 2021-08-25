Відома співачка Тіна Кароль виконала легендарний хіт Кузьми Скрябіна

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль, яка днями презентувала україномовний альбом дуетів з молодими виконавцями "Молода кров", нещодавно зі сцени "Чорноморських ігор" заспівала пісню Кузьми Скрябіна "Спи собі сама". Відео з концерту опублікували на одній з фан-сторінок, присвячених співачці. Однак, зірку розкритикували за цей виступ.

Річ у тому, що на початку ролику, представляючи цю пісню, Тіна звертається до залу російською мовою, хоча саму пісню, звичайно ж, заспівала українською. Але саме ця підводка обурила користувачів, які почали бурхливо обговорювати виконання Кароль в коментарях, критикуючи її.

"Зовсім не те, навіть енергетика не та!", "Тільки з поваги до Кузьми, можна було сказати все українською", "Пісня абсолютно не підходить під її образ, не її тип", "Оригінал був набагато душевніший. А у версії Тіни ця пісня не слухається, вульгарно вийшло, на жаль", "А чому не українською?", "Послухала не до кінця. Не бере за душу. Він співав цю пісню, до мурашок. Хто їй дав дозвіл співати цю пісню?", "Зіпсувала пісню. Одні завивання. Шо попало", "Тіна, чому російською? Ще й пісня Кузьми, він ніколи чужою мовою не говорив зі сцени", "Що ти зробила з піснею?",- пишуть в коментарях.

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