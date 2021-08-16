Українські знаменитості пройшлися по червоній доріжці на честь відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю, у мережі показали їхні образи

Як передає Politeka.net, нещодавно пройшла церемонія відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю. Українські знаменитості вийшли на червону доріжку і представили в різних яскравих образах.

Цього разу на сторінці "Зірковий шлях" в Instagram показали образи знаменистей, серед яких: Катерина Кухар з Олександром Стояновим, Ксенія Мішина з Артемієв Єгоровим, Катя Сільченко, Ангеліна і Анна Завальські, Яна Шемаєва (Jerry Heil) з Тарасом Голубковим, Монро, Ольга Полякова і Раміна Екхакзай з Євгеном Проніним.

Серед користувачів мережі вибухнула суперечка, у кого ж краще образ у Ксенії Мішиної або співачки Ольги Полякової.

Варто відзначити, що на Ользі плаття від відомого українського дизайнера Андре Тана.

Більшість шанувальників вибрали саме образ Ольги Полякової: "Полякова найкрасивіша", "Монро і Оля Полякова тут сподобалися найбільше", "Нарешті Полякова одягла нормальне плаття", "Хоч десь Полякова нормально пристойно виглядає".

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