Українські знаменитості пройшлися по червоній доріжці на честь відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю, у мережі показали їхні образи
Як передає Politeka.net, нещодавно пройшла церемонія відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю. Українські знаменитості вийшли на червону доріжку і представили в різних яскравих образах.
Цього разу на сторінці "Зірковий шлях" в Instagram показали образи знаменистей, серед яких: Катерина Кухар з Олександром Стояновим, Ксенія Мішина з Артемієв Єгоровим, Катя Сільченко, Ангеліна і Анна Завальські, Яна Шемаєва (Jerry Heil) з Тарасом Голубковим, Монро, Ольга Полякова і Раміна Екхакзай з Євгеном Проніним.
Серед користувачів мережі вибухнула суперечка, у кого ж краще образ у Ксенії Мішиної або співачки Ольги Полякової.
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Варто відзначити, що на Ользі плаття від відомого українського дизайнера Андре Тана.
Більшість шанувальників вибрали саме образ Ольги Полякової: "Полякова найкрасивіша", "Монро і Оля Полякова тут сподобалися найбільше", "Нарешті Полякова одягла нормальне плаття", "Хоч десь Полякова нормально пристойно виглядає".
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