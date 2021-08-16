Украинский актер театра и кино Артемий Егоров вместе с "холостячкой" Ксенией Мишиной посетили Одесский кинофестиваль

Как пишет Politeka.net, популярная украинская актриса, которая стала героиней первого сезона реалити-шоу "Холостяк", стала гостьей на главном фестивале национального кино – Одесском кинофестивале. Туда она пришла вместе с коллегой по цеху – актером театра и кино Артемием Егоровым.

Для события Мишина выбрала стильное длинное белое платье с разрезом и черные босоножки, а Егоров был в белой рубашке и стильном черном костюме.

В своем Instagram актер рассказал, что они с Мишиной на Одесском кинофестивале представили фильм "Соседка", премьера которого состоится в марте 2022 года.

"Эффектный выход! Костюмы!!! 👌🔥👍🔥🔥 ", "О) когда показ?) ", "на украинском будет 😁 ", "Ожидаемо. И что теперь, не смотреть?) 😅😂😂😂 ", "Супер 🔥🔥 ", "На стиле 🔥🔥🔥🔥🔥", - пишут в комментариях.

Ранее Politeka писала, что беда с победителем "Холостячки" Эллертом случилась на отдыхе, кадры уже в Сети: "нас перевернула...".

Напомним, что "Холостячка" Мишина "завела" Решетника и Шатырко танцами в дерзком мини: "Вот такая вечеринка"

A еще Politeka сообщала, что Эллерт после разрыва с Мишиной показал, чем занимает руки: "стал холостяком, жизнь бьет ключом".