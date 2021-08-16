Актриса і екс- "Холостячка" Ксенія Мішина з'явилася на червоній доріжці в ефектному вбранні

Головна героїня першого сезону шоу» Холостячка", яка нещодавно розлучилася з Олександром Еллертом і переможцем проекту, поділилася вражаючими кадрами. Оскільки артистка активно веде Instagram, вона виклала в мережу безліч знімків з важливого заходу.

Так, Після того, як Ксенія оголосила про свою появу на червоній доріжці, вона показала багато цікавих кадрів. Справа в тому, що Мішина стала гостею відкриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю. На червоній доріжці 32-річна Мішина з'явилася в компанії зіркового колеги, 30-річного актора Артемія Єгорова.

Також Мішина показала свій образ для урочистої церемонії. Зірка позувала в білосніжній сукні з асиметричною спідницею і чорних босоніжках. Єгоров вибрав класичний смокінг з метеликом.

Після офіційної частини Ксенія показала багато кадрів поруч з близькими і поділилася враженнями.

"Кум оцінив" - жартома написала артистка під одним зі спільних кадрів.

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