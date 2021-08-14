Известная украинская актриса Ксения Мишина недавно стала судьей нового сезона талант-шоу "Україна має талант"

Как пишет Politeka.net, съемки очередного сезона "Україна має талант" в самом разгаре. Роль постоянных судей шоу, которое является адаптацией самого успешного мирового формата Got Talent, будут исполнять шоумен Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот, с которым Мишина победила на "Танцях з зірками".

Кроме этого, на каждом кастинге в составе звездного жюри будет появляться и четвертый судья. Ими уже стали Лилия Подкопаева, Маша Ефросинина, Руслана Лыжичко. На новый кастинг организаторы шоу пригласили Олимпийского чемпиона, народного депутата Украины Жана Беленюка. Заметим, что в этом году Жан Беленюк завоевал для Украины первую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.

Этим событием поделились на официальной странице телеканала в СТБ в Instagram, а также Мишина, которая репостнула видео у себя в stories. На видео видно, что после съемок очередного эпизода все члены жюри и ведущий шоу Григорий Решетник сфотографировались вместе с Жаном.

Ранее Politeka писала, что продюсеры рассекретили имя четвертого судьи в новом сезоне "Україна має талант": "Рады видеть?".

Напомним, что дочь Эллерта жестко высказалась о возможном примирении папы с" холостячкой "Мишиной:" очень смешно!".

A еще Politeka сообщала, что дочь Сергея Притулы сделала ему необычную татуировку, в сети фурор: "ты еще легко отделался".