Популярний український телеведучий Сергій Притула показав, що зробила з ним його дочка
Як передає Politeka.net, Сергій Притула є відомим телеведучим і актором. Нещодавно він заявив, що став новим суддею шоу "Україна має талант", разом з Ксенією Мішиною і Євгеном Котом. Телеведучий активно веде соціальні мережі і ділиться моментами зі свого життя з шанувальниками.
Цього разу Сергій поділився новою фотографією на своїй сторінці в Instagram. На знімку він показує татуювання у вигляді єдинорога. Як відомо, у Сергія є син Дмитро і дві дочки - Соломія і недавно народилася дочка Стефанія.
"Коли у тебе є 4-річна дочка", підписав публікацію телеведучий.
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Шанувальники залишили безліч жартівливих коментарів під публікацією і відзначили, як це мило: "ти ще легко відбувся)"," Сергій, чекаємо наступного разу макіяж як у ляльки Барбі, або фарбоване волосся дитячими фарбами","це так мило".
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