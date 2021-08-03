Шоумен Сергей Притула, попробовав свои силы на политической арене, вернулся к любимому ремеслу

Так, 40-летний автор и сопродюсер украиноязычного юмор-шоу «Вар’яти» впервые очутился в судейском кресле популярного шоу "Україна має талант". Правда, определенный опыт в оценивании артистов у Сергея уже имеется - благодаря нацотбору на "Евровидение".

После проигрыша на выборах в мэры Киева осенью прошлого года (стал третьим после Виталия Кличко и Александра Попова), Притула не смог отказаться от заманчивого предложения принять участие в известном проекте. По словам Сергея, его переполняют эмоции от того, что ему доверили столь ответственную должность.

"Есть определенное волнение, ведь одно дело комментировать выступления людей, а совсем другое ― это оценивать их выступления непосредственно в программе. Однако надеюсь, что мой жизненный и карьерный опыт мне поможет!", - прокомментировал он СТБ.

Ключевым моментом в принятии решения для Сергея стала возможность присоединиться к "мощной команде". Долгое время он был зрителем "Україна має талант", а теперь сможет влиять на ситуацию изнутри.

"Ну, и, давайте откровенно, вы бы отказались от возможности приобщиться к самому крутому талант-шоу в стране?", - подытожил Притула.

Несмотря на ажиотаж по поводу своей новой роли в телепроекте, шоумен все же не оставил амбиции в сфере управления. В своем последнем посте в Инстаграм Притула похвастался тем, что поступил на магистра с общественного управления и администрирования.

Ранее сообщали, новый судья "Україна має талант" признался, как будет оценивать участников шоу: "Я буду отказывать тем, кто..."

Также мы писали, что раскрыта еще одна интрига "Україна має талант" с Притулой и Мишиной: "Напарницей ведущего Решетника стала..."

Politeka рассказывала, "Без Данилко печально": украинцы ополчились против Мишиной и Притулы в "Україна має талант"