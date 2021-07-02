Актриса Ксения Мишина, которая стала первой украинской "Холостячкой", засвитилася в другом популярном проекте

Кадрами со съемочной площадки актриса поделилась в «сторис» своего Инстаграм, передает Politeka.net.

Ксения Мишина снялась в программе «Кто сверху?", которую ведут Сергея Притула и Леся Никитюк.

Также участниками этого выпуска стали "Холостяк" Михаил Заливако, ведущий "Холостячки" и "Холостяка" Григорий Решетник, певец Иван Нави, телеведущая Надежда Матвеева и экс-участница "Неангелов" Виктория Смеюха.

«Холостячка» решила записать «сторис», пока ей поправляли прическу.

«Мишина, Мишина, а что ты делаешь?",- подбежал к ней Притула.

"Снимаю. Снимаю себя, и тебя сейчас», - ответила Мишина.

"Ты будешь популяризировать нашу программу?"- спросил ведущий, и получил утвердительный ответ.

"Спасибо тебе, Мишина, дай тебе Божье здоровье и...», - начал благодарить Притула с присущим ему артистизмом.

«50 тысяч гривен!"- выпалила Мишина и рассмеялась.

Напомним, 25 мая 2020 года 39-летний Сергей Притула стал отцом в третий раз, его супруга Екатерина родила второго общего и третьего для Сергея ребенка.

У семьи Притул — еще одна девочка. Малышку назвали Стефанией.

Напомним, Ксения Мишина рассекретила смелый подарок от Эллерта на день рождения.

Как сообщала Politeka, полураздетая Леся Никитюк показала, как собиралась к имениннику Притулы.

Также Politeka писала, что Эллерт подловил Ксению Мишину на масштабной "лжи": "это просто катастрофа"