Актриса Ксения Мишина, которая стала первой украинской "Холостячкой", засвитилася в другом популярном проекте
Кадрами со съемочной площадки актриса поделилась в «сторис» своего Инстаграм, передает Politeka.net.
Ксения Мишина снялась в программе «Кто сверху?", которую ведут Сергея Притула и Леся Никитюк.
Также участниками этого выпуска стали "Холостяк" Михаил Заливако, ведущий "Холостячки" и "Холостяка" Григорий Решетник, певец Иван Нави, телеведущая Надежда Матвеева и экс-участница "Неангелов" Виктория Смеюха.
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«Холостячка» решила записать «сторис», пока ей поправляли прическу.
«Мишина, Мишина, а что ты делаешь?",- подбежал к ней Притула.
"Снимаю. Снимаю себя, и тебя сейчас», - ответила Мишина.
"Ты будешь популяризировать нашу программу?"- спросил ведущий, и получил утвердительный ответ.
"Спасибо тебе, Мишина, дай тебе Божье здоровье и...», - начал благодарить Притула с присущим ему артистизмом.
«50 тысяч гривен!"- выпалила Мишина и рассмеялась.
Напомним, 25 мая 2020 года 39-летний Сергей Притула стал отцом в третий раз, его супруга Екатерина родила второго общего и третьего для Сергея ребенка.
У семьи Притул — еще одна девочка. Малышку назвали Стефанией.
Напомним, Ксения Мишина рассекретила смелый подарок от Эллерта на день рождения.
Как сообщала Politeka, полураздетая Леся Никитюк показала, как собиралась к имениннику Притулы.
Также Politeka писала, что Эллерт подловил Ксению Мишину на масштабной "лжи": "это просто катастрофа"