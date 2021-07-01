Олександр Еллерт спіймав Ксенію Мішину за цікавим заняттям і розповів, що вона його обманювала

Як повідомляє Politeka.net, головна героїня шоу "Холостячка" актриса Ксенія Мішина, а також знайшла своє кохання на романтичному реаліті-шоу. Обранцем дівчини став гуморист Олександр Еллерт, з яким Ксенія відразу після зйомок почала жити разом.

Нещодавно у своїх Instagram-сторіс Саша викрив "обман" коханої. Виявилося, що вона, посилаючись на свою зайнятість на зйомках, проводила час в соцмережах. Еллерт підкрався на знімальний павільйон, знайшов Ксенію в гримерці і крізь прочинені двері зняв, що вона "залипає" в телефон.

"Каже, Саша, я знімаюся цілими днями у фільмах, У мене часу взагалі немає, я просто розірвана. Зйомки - це просто катастрофа, Я не виводжу іноді", - коментує пошепки своє відео Еллерт за кадром.

У якийсь момент під кінець ролика Мішина помітила коханого, що підкрався, різко сховала телефон і зробила дуже здивоване обличчя.

Нагадаємо, Мішина, зробивши тату на честь Еллерта, похвалилася дивною обновкою на підлогу обличчя: "Знаєте, що я зрозуміла...".

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