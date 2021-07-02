Актриса Ксенія Мішина, яка стала першою українською "Холостячкою", видала подробиці з особистого життя зі своїм обранцем Олександром Еллертом

32-річна зірка та її коханий, як відомо, продовжили відносини, що зародилися на проєкті, почавши жити разом через тиждень після фіналу. Кілька разів в Мережі ходили чутки про їх серйозні сварки і навіть розставання, коли Ксенії довелося залишити Олександра та виїхати на довгий час за кордон на зйомки фільму. Але, очевидно, парочка пережила всі труднощі й зараз подейкують вже про весілля.

Мішина з радістю ділиться кадрами в Instagram, розповідаючи і показуючи, як їй живеться з коханим. Зокрема, в нових "сторіз" актриса постала за кермом авто в сорочці соковитого відтінку і незвичайних окулярах з круглими стеклами в тон, передає Politeka.net.

"Ой, а мені так багато людей пишуть про мої окуляри... Всім вони так подобаються, мені так приємно, - поділилася Ксенія й додала, - Ці окуляри з'явилися у мене завдяки Олександру Еллерту, моєму коханому - він подарував мені їх на день народження".

Варто відзначити, своє 32-річчя зірка відсвяткувала на малій батьківщині, в Криму. Дівчина вирушила в подорож разом із коханим і 9-річним сином. Її мама досі живе в Севастополі, де Мішина, власне, народилася й виросла.

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